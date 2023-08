Da Napoli al Cilento carichi di droga: segnalati alla Prefettura

Ad Acciaroli, nel salernitano, i carabinieri della locale stazione, nel corso si alcuni controlli finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di stupefacenti, hanno effettuato, si legge in una nota dell'Arma, "numerose ispezioni e perquisizioni in esito alle quali sei persone, tutte in villeggiatura nella nota località turistica e provenienti dalla provincia di Napoli, sono state segnalate alla Prefettura di Salerno quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di droga per uso personale, del tipo marijuana e hashish per oltre dieci grammi complessivi". Lo stupefacente è stato sequestrato e per i sei è scattata di conseguenza la segnalazione amministrativa prefettizia