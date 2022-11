Si accascia a terra e muore: dramma in Circumvesuviana

Dramma in Circumvesuviana dove una persona ha perso la vita. Tutto è accaduto questa mattina. La vittima era un passeggero dell linea Eav. Ad un certo punto avrebbe accusato un malore, poi si è accasciato a terra ed è deceduto.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Il 118, però, al suo arrivo, non ha potuto fare altro che costatrne il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Il treno, in quegli istanti terribili, è stato fermato. Il personale del treno ha fatto allontanare i passeggeri in attesa dei soccorsi. Il traffico ferroviario è stato sospeso per diverso tempo. La notizia è stata diffusa da Fanpage.