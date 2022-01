Raffica di multe e rimozioni al Vasto: cinque carri attrezzi in azione

Personale della Polizia municipale appartenente all’Unità Operativa San Lorenzo, unitamente agli ausiliari del traffico dell’ANM e con l’impiego di carri gru, è intervenuto per controlli su tutta l’area del Vasto ovvero in via Firenze, via Venezia, via Bologna, via Milano, via Palermo, via Genova, via Aquila, via Parma, via Pavia, via Nazionale, piazza Nazionale, via Bari e via Brindisi. Sono state impiegate quindici unità, sei auto della Polizia Locale e 25 unità dell’ANM. Cinque i carri gru presenti con i quali si è provveduto a rimuovere forzatamente le auto in sosta vietata.

Nello specifico sono stati elevati 725 verbali al Codice della strada non contestati, nove verbali contestati per mancata revisione, mancanza copertura assicurativa e modalità varie di sosta vietata, 1 parcheggiatore abusivo multato e per il quale si è proceduto ad effettuare la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ed alla Agenzia delle Entrata per verifiche reddito di cittadinanza.

Sono stati prelevati dodici autoveicoli per sosta difforme, sei i veicoli sequestrati per mancanza copertura assicurativa con recidiva, 2 i veicoli sequestrati perché sorpresi a circolare nonostante il vincolo del fermo amministrativo, undici i verbali elevati per mancanza della prescritta documentazione al seguito, un verbale per il quale si è richiesto il pagamento immediato perché elevato ad auto con targa estera, due le sanzioni per guida con patente scaduta, 14 le occupazioni abusiva di suolo pubblico, due i verbali elevati per l’insegna pubblicitaria non autorizzata ed 1 verbale per aver posto in vendita super alcolici in mancanza di autorizzazione.