Lutto in città per la morte di Zì Tonino "Texas Ranger": "Ironico e sempre gentile"

Lutto a Marano per la scomparsa di un volto storico della città: zì Tonino "texas Ranger". La notizia della sua morte è stata diffusa sul gruppo Marano Coerente. "Fate buon viaggio Antonio(Ò Ze Mast) "Texas Renger" io vi voglio ricordare sorridente, e sempre con la battuta pronta, un uomo ironico, ma anche gentile, fino alla fine siete stato un signore, ve ne siete andato in silenzio, senza "disturbare". Mi auguro che li dove ora siete troviate la vostra pace eterna, mancherete a chi vi voleva bene,ed ogni volta che passerò "miezz e carris" ricorderò i vostri tanti aneddoti che facevano tanto sorridere... Riposate in Pace Tonino", scrive Lia.