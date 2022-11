Trovato morto in una stanza d'albergo: addio al noto professore

Lutto a Gragnano per l'improvvisa scomparsa di Vincenzo Del Gaudio, trovato morto in una stanza d'albergo. Del Gaudio, 41 anni, era professore all'Università di Salerno ed era a Roma per un impegno di lavoro. Da domenica scorsa, però, nessuno aveva più sue notizie. Avrebbe dovuto lasciare la stanza, ma dalla stessa non era più uscito.

La cosa ha allarmato la direzione della struttura alberghiera che hanno allertato le forze dell'ordine. All'arrivo la tragica scoperta: per il giovane professore già non c'era più nulla da fare.

Tanti i messaggi per lui, anche sui social. Ad esempio, Andrea scrive: "Vincenzo amico mio, mi hai spezzato metà e metà, mi hai lasciato solo con i nostri tanti ricordi. Riguardo le nostre foto e piango come un deficiente. Avevamo mille progetti da realizzare... e io mo comm' faccio?

Eravamo Crick e Crock, i fanatici del digitale in un paese che proprio non voleva entrarci nel XXI secolo, due splendidi freak. Eravamo complici, io sapevo che c'eri tu e viceversa... e io mo comm' faccio? Non ti lascio amico mio, mi verrai a trovare nei sogni come già stai facendo e potremo continuare parlare la nostra lingua, il nostro esperanto che mescolava Heidegger ad Alfredo Cerruti.

Penso alla tua bellissima famiglia, a tutto il tuo mondo e piango, piango ancora. Ci lasci l'onere di ricordarti, di fare qualcosa alla tua altezza. Come te ne nascono uno ogni... non lo so nemmeno io ogni quanto. Che hai combinato Vincè, cumpagn' mio. Preghiamo".