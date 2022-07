Muore ai piedi del Duomo di Napoli: "Era rannicchiato, in posizione fetale"

Verso le 8 di stamane forze dell'ordine e sanitari sono intervenuti in via Duomo. Ai piedi della Cattedrale c'era a terra, rannicchiato in posizione fetale, ormai privo di vita, un clochard. Da mesi aveva scelto quel luogo per dormire e sistemare le sue cose.

"Fa male vedere una scena simile - ci dice al telefono il grande fotoreporter Luciano Ferrara - era raggomitolato su se stesso, talmente contratto che gli operatori della Mortuaria non riuscivano a farlo entrare nel sacco per il trasporto. Un grande dolore per una vita persa ma soprattutto per l'indifferenza in cui la notizia sembra aver lasciato i media".

Ferrara si trovava a passare di lì, quando ha assistito alla scena ed ha scritto un post su Facebook: "Nessuna notizia sui giornali nostrani del povero clochard morto sotto al porticato del Duomo di Napoli. Si, avete capito bene all'ingresso del tesoro di San Gennaro. I nostri giornalisti sono impegnati nel chiedere il ritorno del governo dei migliori".