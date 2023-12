Tragedia sul treno diretto a Napoli: muore un uomo

Un 50enne di Salerno ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 13 dicembre, intorno alle 18, su di un treno partito da Salerno alle 17.39 e diretto a Napoli Campi Flegrei.

L’uomo sarebbe stato colto da malore mentre il convoglio stava entrando in stazione a Cava de’ Tirreni. E' improvvisamente crollato a terra dopo essersi alzato dal posto assegnatogli in viaggio. Vani i tentativi di un passeggero di soccorrerlo. Il treno si è fermato alla stazione di Cava per permettere l salita del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il treno non è più ripartito

Sul posto anche gli agenti del commissariato della polizia. Il treno non è più ripartito. Il traffico ferroviario sulla linea storica è stato bloccato per lungo tempo in direzione Napoli.