Un turista 68enne è morto questa mattina sulla spiaggia di san Pietro a Ischia. L'uomo era entrato in acqua per un bagno, quando ha iniziato ad accusare un malore lancinante. Portato a riva dai bagnanti che lo avevano visto in difficoltà è spirato poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

L'uomo era residente a Santa Maria a Vico.