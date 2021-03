Tragedia, giovane muore dopo una caduta nel vallone: lavorava in un noto ristorante

Tragedia a Sorrento nel vallone dei Mulini. Come riporta Positanonews c'è il cadavere di un ragazzo. Difficili le operazioni di recupero del corpo senza vita del giovane. Non è la prima volta che accade in questa area.

Indagini per ricostruire l'accaduto, se possa essersi trattato di una caduta o di un gesto spontaneo.

Il 25enne lavorava in un ristorante del luogo.