Lutto improvviso in città: è morto il dottor Ruggiero

Lutto a Chiaiano, nella frazione di Polvica, per la morte del dottor Salvatore Ruggiero. In servizio per tanti anni nel quartiere come medico di base, il dottor Ruggiero è venuto a mancare a 94 anni.

Stimato da tutti per la sua professionalità, il dottor Ruggiero viene ricordato in queste ore con tanti messaggi, anche social. "Rimarrà sempre nel mio cuore sentite condoglianze", scrive Rosaria. O, ancora, scrive Gennaro: "Una gran bella persona sempre disponibile e gentile con i suoi pazienti e un gran lavoratore".