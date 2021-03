Lutto a Mugnano: addio a Salvatore Mangiapili

Lutto a Mugnano per la morte di Salvatore Mangiapili, storico pescivendolo del comune napoletano. Mangiapili, che esercitava la sua attività presso il mercato comunale, era molto apprezzato in città: non solo per la sua professionalità, ma anche per le sue qualità umane. Tra i tanti di messaggi di cordoglio, comprasi sui social nelle ultime ore, c'è quello del consigliere comunale Gabriele Vallefuoco: "Oggi ci hai lasciato un vuoto immenso a tutti noi non riesco ancora a crederci che te ne sei andato via. R.I.P. zio Salvatore e che la terra ti sia lieve.TVB sempre".