Addio al re dei ristoratori di Pozzuoli: è morto Salvatore Lubrano

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del patron di "Sale e pepe"

"Ieri ci ha lasciato una persona che a Pozzuoli ha sempre fatto la differenza. Se n'è andato a 70 anni Salvatore Lubrano, emblema della nostra ristorazione. A lui mi legano tanti ricordi belli. Un abbraccio a tutta la sua famiglia", è la nota con la quale Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, esprime il cordoglio per la morte del pilastro della cucina flegrea.

Lubrano aveva prima lavorato presso la Ninfea per poi aprire in via Sacchini “Sale e Pepe”, locale molto conosciuto e apprezzato di Pozzuoli.

I funerali si sono svolti nella chiesa di San Luca ad Arco Felice.