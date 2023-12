Addio allo storico funzionario comunale: lutto in città

SI è spento all'età di 68 anni, Salvatore Bianco, funzionario in pensione del Comune di Torre Annunziata. A stroncarlo un male incurabile che l'ha ucciso in pochi mesi. Bianco era impiegato all'ufficio Elettorale di piazza Nicotera ed era molto noto in città per il suo ruolo.

Era da poco andato in pensione. Aveva quattro figli, Claudio, Gianmaria, Tiziano e Martina che lascia insieme alla moglie. I funerali si svolgeranno mercoledì 20 dicembre alle 16 presso la Chiesa del Carmine di Torre Annunziata.