Lutto in città: addio a "Masto Rocco o' ferracavall"

Lutto a Casoria per la morte di Rocco Parlato. Conosciuto da tutti come "Masto Rocco o' ferracavll", il signor parlato aveva 91 anni ed era una delle figure storiche della città. Ricordato come una persona perbene e sempre disponibile, il signor Rocco era molto conosciuto per la sua attività di maniscalco, ereditata da quando era giovanissimo. L'intera città si è stretta, in queste ore, al dolore della famiglia ed ha partecipato commossa ai funerali che si sono tenuti lunedì.

Sui social sono stati pubblicati diversi messaggi di cordoglio e in ricordo di Parlato. Tra questi c'è il messaggio del genero Salvatore: "Ci ha lasciato un'altro pezzo di storia della nostra Casoria....

Buon viaggio "Mastu Rocco o ferracavall" che la terra ti sia lieta".