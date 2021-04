L'intera Gragnano è in lutto: si è spento il professor Riccardo Sbaglio

Un vero gentiluomo, il professor Riccardo Sbaglio. Si è spento ieri, serenamente, nella sua abitazione di Gragnano. Era conosciutissimo nella città, una vera e propria istituzione di cui tantissimi hanno da raccontare aneddoti e storie vissute insieme.

Maestro elementare, è ricordato come un grande educatore, con l'appassionato hobby del biliardo, che ha fatto tanto per Gragnano. "Per noi era una sorte di babbo natale ogni volta che lo vedevamo arrivare", racconta chi era bambino diverse decine di anni fa, quando riuscì ad organizzare in chiesa una sorta di piccola scuola laddove il rione non ne aveva una.

"Si interessava di tutto e sempre con garbo interveniva su tutto", racconta qualcuno. Un'altra persona spiega: "Era una persona di gande civiltà e grande educazione. Per il quartiere di Madonna delle Grazie è stato come n padre per tantissimi ragazzi".