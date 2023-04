Giallo di Posillipo: poco chiare le cause della morte dell'uomo trovato stamane a Baia due frati

Ancora non identificato l'uomo trovato morto stamane, poco dopo le 11, nell'area esterna dell'ex Circolo delle Poste a Posillipo, in via San Pietro ai due frati. L'uomo, dell'apparente età di 45/50 anni, dai primi rilievi, secondo alcune voci circolate sul posto, non presenterebbe le fratture tipiche di una caduta dall'alto. A trovarlo alcuni operai, impegnati in lavori edili. Non è da escludere, quindi, che la morte sia avvenuta durante le festività di Pasqua.

I carabinieri della Stazione Napoli Posillipo stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti in zona e stanno, ovviamente, conducendo tutti gli accertamenti per fare luce sull'accaduto.

Il corpo non è visibile dall'alto, perché si trova in una zona riparata alla vista dal costone e dalla vegetazione che vi cresce.

Transennato l'ingresso all'area