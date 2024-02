Tragedia dopo la Santa Messa, muore Pino Cannavale

Si è spento Pino Cannavale, originario di Vico Equense, coordinatore tecnico dell’esterna OB 31 della RAI di Napoli. La tragedia è avvenuta mentre era in missione a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, per la diretta della Santa Messa su Rai.

Fatale per Cannavale un malore mentre stava praticando sport in località Scalo di Furno che lo ha stroncato a soli 52 anni.

Arresto cardiaco mentre praticava sport

Alcuni passanti, come riporta Lecceprima hanno allertato immediatamente i soccorsi, ma per l'uomo non vi è stato più nulla da fare. Il personale sanitario non ha infatti potuto fare ricorso alle manovre di rianimazione.

Sul luogo sono intanto anche accorsi i carabinieri della stazione locale assieme ai militari della compagnia di Campi Salentina, oltre ai colleghi della troupe Rai che, dalla Campania, avevano raggiunto la Puglia con il 52enne.