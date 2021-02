Il Covid uccide Pasquale: "Era un giovane padre"

"Il decesso per Covid-19 di Pasquale Vivolo, un giovane padre, che lascia la piccolissima Carla, la compagna Santa e tutti i familiari distrutti dal dolore ed avvolti nella preghiera, ci fa riflettere su quanto sta accadendo. Il Coronavirus è ancora più letale nei soggetti che lottano contro gravissime patologie. Il male del secolo, come il Covid-19, è amplificato dalla superficialità degli uomini e dal malaffare, che hanno inquinato le nostre terre, il nostro ambiente. Rischiamo di essere distrutti e di piangere la perdita di giovani vite per un brutto connubio. Mancanza di scrupoli e rincorsa al facile guadagno. Siamo sconvolti ed addolorati, ma ancora di più impegnati e motivati. Facciamo l’impossibile. Occorre responsabilità. Il paese e la cittadinanza si stringono al pianto ed al dolore dei familiari, esprimendo le più sentite condoglianze", scrive su Facebook Peppe Montanile, sindaco di Brusciano, sulla morte di Pasquale Vivolo.