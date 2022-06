Addio all'indimenticato vicesindaco: "Manteneva le promesse e gli impegni: una dote rarissima in politica"

Lutto a Ottaviano per la morte di Pasquale Ambrosio, volto noto della politica locale ed ex vicesindaco della città. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello dell'attuale sindaco Luyca Capasso. "Ci lascia Pasquale Ambrosio, un uomo appassionato di politica, innamorato di Ottaviano e sempre attento alla crescita della nostra comunità. È stato un ottimo amministratore, ha ricoperto la carica di vicesindaco, ma prima di tutto era un galantuomo, una persona che considerava sacra la stretta di mano, che manteneva le promesse e gli impegni: una dote rarissima in politica. Lo ricordiamo con grande affetto, un abbraccio ai familiari e in particolare alla figlia Francesca, già vicesindaco di Ottaviano", ha scritto sui social il primo cittadino.