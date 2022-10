Ritrovato cadavere in un'auto: appartiene ad un noto commerciante

Lutto a Giugliano per la tragica morte di un noto commerciante della città. Domenico, questo il nome dell'uomo, era sparito da qualche ora. I familiari, dopo aver tentato invano di contattarlo, si sono rivolti ai carabinieri denunciandone la scomparsa.

Le ricerche si sono subito attivate, ma purtroppo hanno permesso solo di scoprire la tragedia. Il 36enne, infatti, è stato ritrovato senza vita in un parcheggio di Calvizzano. Sul posto sono giunti i Carabinieri e il 118, ma per il 36enne non c’è stato niente da fare.

Avviate le indagini per chiarire le cause della morte. Su richiesta del medico legale la Procura di Napoli Nord ha disposto l’autopsia sul corpo del commerciante. Al momento non si esclude alcuna pista.

La notizia, intanto, è arrivata subito in città e anche sui social sono stati tanti i messaggi pubblicati per questa tragica morte. Vincenzo, ad esempio, ha scritto: "“Abbiamo fatto solo danni da piccoli abbiamo trascorso parte della mia infanzia. Insieme non meritavi di morire così giovane: vola in alto, amico mio”.