Addio a Michele: storico pasticciere della città

Lutto a Nola per la morte di uno dei volti noti noti dell'imprenditoria locale. La città, infatti, piange Michele Carbone noto pasticciere e proprietario del bar "La Lucciola". Michele, 77 anni, lascia moglie e figli e un grande vuoto in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Sono tanti i messaggi comparsi per lui, nelle scorse ore, sui social. Tutti ricordano Michele come un'instancabile lavoratore, appassionato della sua attività che ha chiuso dopo essere andato in pensione. Il cordoglio per questa triste scomparsa, come detto, corre veloce sui social e in tanti stanno esprimendo vicinanza alla famiglia.