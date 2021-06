Si è spento Mauro Boccassini: in centinaia per l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli

In centinaia hanno voluto salutare per l'ultima volta nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, per i funerali, Mauro Boccassini, il 28enne morto ieri nel sonno in casa.

Il giovane, figlio di un bancario e di un noto pm, risiedeva in via Egiziaca ed era molto conosciuto e stimato nel quartiere. Avrebbe dovuto sostenere gli esami da avvocato a luglio. Faceva pratica presso uno studio di un avvocato penalista.

Sentite condoglianze dalla redazione di NapoliToday a tutti i suoi familiari.