Lutto nel mondo della ristorazione: morto il titolare di una storica pizzeria

Lutto a Monte di Procida per la morte di Mario Guardascione: storico titolare della pizzeria "Lo Sfizio". A diffondere la notizia della sua morte è stato il sindaco Peppe Pugliese.

Queste le sue parole: "A nome mio e della intera comunità montese esprimo le più sentite condoglianze per la improvvisa scomparsa dello storico titolare del “risto-catering” "Lo Sfizio", Mario Guardascione. Una figura molto significativa per la nostra comunità grazie all’attività di ristorazione che ha svolto con passione ed entusiasmo in tutti questi anni, diventando un punto di riferimento per montesi e turisti.

Ogni volta che andavo a pranzo o a cena nel “suo“ locale, era anche una gradita occasione per confrontarci sui problemi della città, per parlare di cucina, di turismo, di Monte di Procida e del suo futuro. A volte andavo da lui proprio per sentirmi a casa, per trovare un oasi di tranquillità e gusto, percepire l’umore della città attraverso la sua sincerità e la sua schiettezza.

Mario è sempre stato molto legato a Monte di Procida da un affetto sincero e ha contribuito a esaltarne l’autenticità attraverso i suoi piatti prelibati e ricercati ma sempre profondamente autentici e schietti proprio come lui. Rinnovo le più sincere condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la famiglia. Ciao Mario, ci mancherai tantissimo".