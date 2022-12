La città piange il decano dei parrucchieri: "Ci mancherai tantissimo"

Lutto a Giugliano per la morte di Mario D’Amore, storico parrucchiere del Centro. Il signor Mario, che ha lasciato l'attività al figlio, è venuto a mancare all'età di 87 anni. Grande dolore in città per la scomparsa di questo volto storico.

Un messaggio in suo ricordo è comparso anche sulla pagina della sua storica attività: "Oggi una giornata piena di dolore per noi, il nostro grande maestro Mario D'Amore ci ha lasciati, insieme a lui una parte di storia. Vi saluta cosi con il solito sorriso che lo contraddistingue. Ciao Mario ci mancherai".