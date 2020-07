Giovanissimo papà morto in un incidente stradale, il ricordo del sindaco di Melito nel giorno dei funerali

Il sindaco di Melito, Antonio Amente, ha ricordato in un post su Facebook il govanissimo Mariano Saggese, vittima pochi giorni fa di un incidente stradale.

"Mariano Saggese era in sella ad uno scooter e stava tornando a casa da lavoro quando è stato travolto da un’auto - scrive il sindaco - La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, è invece evidente che Mariano Saggese a casa non è più tornato. Il nostro giovanissimo concittadino non potrà più abbracciare la sua compagna e coccolare il figlioletto. La sua vita si è interrotta a soli 21 anni sulla Circumvallazione esterna, ma il suo ricordo resterà scolpito per sempre nelle menti dei suoi cari che alle 17 di quest’oggi si recheranno alla chiesa Santa Maria delle Grazie in piazza Santo Stefano per l’ultimo saluto".

"Ai familiari di Mariano, a cui vanno le mie condoglianze e quelle dell’intera amministrazione comunale - conclude Amente - voglio ricordare un pensiero di Sant’Agostino “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo”.