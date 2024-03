Tragedia in strada: accusa un malore, accosta e salva la vita della figlia prima di morire

Nella giornata di ieri, intorno alle 19, un uomo si è spento sulla statale Ss7 Quater nella zona del ponte presso l'uscita di Licola. Era nella propria auto quando ha accusato un malore e ha accostato.

Era in auto con la compagna e la figlia, che hanno immediatamente chiamato il 118. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso, probabilmente per arresto cardiaco.

Il suo gesto di accostare e fermare prontamente l'auto è valso la vita delle persone nella vettra con lui e di eventuali altri automobilisti. A riportare la notizia è stata Cronaca Flegrea.