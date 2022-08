Lutto al Conservatorio di Napoli: addio al maestro Lucio Lo Gatto

Il Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli piange il maestro di musica Lucio Lo Gatto, docente di Composizione. Tanti i messaggi di cordoglio che sono stati già pubblicati sui social. Anche il Conservatorio ha voluto ricordarlo con commozione: “È venuto a mancare il M. Lucio Lo Gatto docente in servizio di Composizione. Il Direttore il Presidente i Docenti il Personale Tecnico Amministrativo e gli Studenti partecipano al dolore della famiglia. Il rito funebre si terrà martedì 16 agosto alle ore 11 presso la chiesa di S. Francesco d’Assisi in via Luca Giordano 2", si legge in una nota.