Si è spento neurochirurgo del Loreto Mare

Non ce l'ha fatta S.S., neurochirurgo del Loreto Mare. Il professionista era molto apprezzato per la sua competenza e professionalità. Sono tanti i messaggi di cordoglio per ricordare il medico, tra questi anche quello di un collega: "Beffardo il destino. Appena qualche mese fa discutevamo di un caso complesso, un paziente difficile che necessitava di RM ma che in RM non voleva proprio entrarci. Ora non c’è più. Carattere spigoloso, medico scrupoloso, attento e preparato. Rende ancor più tristi leggere sulla sua bacheca fb le parole di ringraziamento dei pazienti passati per il suo reparto. Le loro benedizioni ti accompagnino nel tuo viaggio".

Cordoglio anche dai fondatori del comitato Case Nuove sui social.