Lite in strada a coltellate: un morto e due feriti

Un altra persone è morta la scorsa notte a Napoli in circostanze violente, questo dopo l'agguato mortale ai danni di un pregiudicato nel quartiere di Ponticelli.

La vittima in questo caso ha 48 anni ed è una persona con diversi precedenti di polizia. È stato accoltellato a morte in una lite avvenuta pare in via Tertulliano a Fuorigrotta, tra le zone popolari della Loggetta e del Rione Traiano.

Con la vittima, ferite anche altre due persone, queste non gravi, con una prognosi di 15 giorni.

La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti. Secondo gli investigatori, però, tutto sarebbe nato da una lite.