Quartiere in lutto per la morte di Lino: "Ricorderemo per sempre la tua serenità"

Lutto a Ponticelli per la morte prematura di Lino Riemme. Sono tanti i messaggi per lui sui social. Le persone che lo hanno conosciuto lo ricordano come una persona tranquilla e sempre disponibile.

La notizia della sua dipartita è stata diffusa nel gruppo social "Sei di Ponticelli (Na) se...": "Uso solo poche parole su questo gruppo, giusto che qualcuno lo riconosca e per dedicare una preghiera per la sua anima. Addio Lino Riemma grande amico mio, che la tua anima riposa in pace".