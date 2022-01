Leonardo perde la sua battaglia contro il male del secolo: aveva 65 anni

Lutto a Mugnano per la morte di Leonardo Migliaccio. Il 65enne, storico collaboratore scolastico del Secondo Circolo didattico Giancarlo Siani, è stato ucciso dal male del secolo. La notizia ha fatto subito il giro del web ed ha gettato nello sconforto l'intera comunità cittadina.

A diffondere la notizia il professor Andrea Cipolletta che, sui social, così ricorda Leonardo che aveva lasciato la scuola per curarsi: “Mugnano libera esprime dolore per la morte di Leonardo per anni collaboratore scolastico del Secondo Circolo didattico di Mugnano. Ai familiari la vicinanza del nostro gruppo“.