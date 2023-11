Tragedia in un appartamento, ex dipendente comunale muore cadendo dal balcone

Un uomo è caduto dal secondo piano del palazzo della sua abitazione in via Di Vittorio a Giugliano in Campania perdendo la vita. La vittima è Raffaele Sequino, come riporta IlMeridianonews.it.

L'ex dipendente comunale e lavorava all’ufficio Stato Civile ed era il papà un noto consigliere comunale. Vani i soccorsi per salvargli la vita, per il 74enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche la polizia municipale.