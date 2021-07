"Buon viaggio comandante": Pompei e Scafati in lutto per la morte di Lello D’Ambruoso

"Il sindaco Carmine Lo Sapio, l’Amministrazione tutta, il Comandante e l’intero corpo di Polizia Locale si stringono intorno alla famiglia D’Ambruoso per la perdita del caro Lello, ex comandante della Polizia Locale di Scafati. La sua memoria resterà sempre vivida nel cuore di chi lo ha conosciuto. Alfredo D’Ambruoso, noto come Lello, era un uomo perbene, gentile, disponibile ricordato da tutti per la professionalità e l’abnegazione al proprio lavoro. Buon viaggio Comandante". E' il post della città di Pompei sulla pagina Facebook ufficiale.