Lutto in città, addio all'amato preside: "Ci hai dato tantissimo"

Lutto a Monte di Procida per la morte dell'ex preside Luigi Iannuzzi. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Tra questi c'è quello del sindaco Peppe Pugliese.

"A nome mio personale e di tutta la comunità montese, esprimo le mie più sentite condoglianze alla Famiglia Iannuzzi, per la perdita del caro Luigi, stimatissimo ex-Direttore del nostro circolo didattico e appassionato uomo di cultura. Addolorati per la sua scomparsa , siamo vicini alla sua famiglia, a cui esprimiamo tutta la nostra gratitudine per l’attenzione e l’appassionato impegno civico a sostegno della nostra scuola e della comunità scolastica.

La sua scomparsa priva la nostra comunità di un uomo che aveva a cuore la scuola non solo come mero amministratore , ma come cittadino che credeva fermamente nel grande, incommensurabile valore della formazione e della cultura per la crescita dei cittadini del domani.

Riposa in pace “ direttore” , tante volte da bambini ci siamo alzati per salutare rispettosamente il tuo arrivo in classe, oggi ci alziamo un ultima volta e salutiamo con deferente rispetto ed immutata stima un uomo che ha dato tantissimo alla nostra scuola e a tutta Monte di Procida".