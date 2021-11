Addio a Goffredo Locatelli: il giornalista è morto all'ospedale Cotugno

Giornalismo campano in lutto per la morte di Goffredo Locatelli. Locatelli, 79 anni, è morto sabato scorso all'ospedale Cotugno di Napoli per una polmonite che lo ha ucciso in pochi giorni. Originario di Sarno, ma da anni a Pompei, Locatelli viene ricordato per le sue tante inchieste.

Sono tanti i messaggi sui social per ricordarlo. Tra questi anche quello di Vincenzo De Luca: "La morte del giornalista e scrittore Goffredo Locatelli ci addolora profondamente perdiamo un professionista rigoroso e coraggioso che con i suoi libri e i suoi articoli ha dato un contributo importante alla conoscenza delle vicende e dei protagonisti della storia d'Italia. Di lui abbiamo apprezzato lo stile narrativo e la passione civile".