Addio al grande ristoratore napoletano: "Un galantuomo d'altri tempi"

Un'istituzione a Bagnoli, Giuseppe Cammisa. Pino, per gli amici, era il titolare del girarrosto "La voglia calda" di via Nuova Agnano, un luogo di ritrovo da più di 20 anni per giovani e meno giovani del quartiere.

La sua morte, avvenuta in questi giorni, ha molto colpito la comunità locale. I funerali, ieri, sono stati partecipatissimi, e il corteo ha reso omaggio al ristoratore passando anche proprio all'esterno di quei locali cui ha dedicato la vita.

In un messaggio firmato da tre amici, sulla pagina social del suo locale, gli scrivono: "Sarebbe superfluo parlare di cose che tutti qui presenti sappiamo di Pino, noi oggi vorremmo parlare invece delle piccole ma grandi cose che ti rendevano e ti renderanno in eterno un gigante buono e gentile fin dentro l’anima". "Ricordo – prosegue il messaggio – come ogni persona che si trovasse dinanzi a te diventasse dottore, avvocato o ingegnere, come un conto da 10€ diventasse da 1000, e come per qualsiasi cosa da quella più piccola a quella più grande tu la facessi sembrare scherzosa, divertente, perché era così che prendevi la vita, col sorriso che ti ha sempre contraddistinto, fino alla fine. Sarebbe inutile prolungarsi in parole perché sono certo che ognuno di noi qui conserva in sé un ricordo di Pino che gli faccia sorridere, quindi mi rifaccio ad una frase che fu utilizzata per descrivere mio nonno che in un certo modo lo ricordava molto, Pino, un galantuomo d’altri tempi e un corazziere dal cuore d’oro. Grazie per tutto quello che hai fatto alla tua famiglia non facendogli mancare mai nulla, ai tuoi nipoti e a tutte le persone a cui volevi bene".