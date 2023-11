Lutto nel quartiere, Giovanni ucciso da un brutto male: aveva solo 27 anni

Lutto a Pianura per la prematura scomparsa di Giovanni Latteri. Il 27enne ha perso la sua battaglia contro un tumore al cervello. Alcuni mesi fa la sua storia era diventata nota grazie agli appelli della madre per una raccolta fondi. Giovanni, infatti, aveva bisogno di un intervento molto delicato che viene eseguito al Carlo Besta di Milano.

L'intero quartiere e tutta la cittadinanza si sono mobilitati per il giovane. La somma raccolta effettivamente gli ha permesso di sottoporsi al delicatissimo intervento che, però, non ha portato i frutti sperati. Una tragedia per tutti coloro che in queste ore lo piangono.

Sono tanti i messaggi per lui anche sui social. "Volevamo comunicare a tutto il quartiere di pianura,che ci ha sostenuto in questa battaglia,che purtroppo il nostro caro amico Giovanni Latteri ci ha lasciati. Per chi volesse dargli l'ultimo saluto i funerali si terranno domani 29 novembre alle ore 13 alla chiesa San Giorgio. Ci stringiamo al dolore della famiglia Latteri e Suzzi", si legge in un post.