Tragedia in fabbrica, muore 20enne: era incastrato nella macchina per macinare spezie

Questa mattina a Frattamaggiore i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso una ditta del consorzio industriale in via Sossio Russo dove un giovane ha perso la vita. Per cause in corso di accertamento, l'operaio - classe 2003 - sarebbe rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie decedendo sul colpo. Sul posto, oltre ai soccorsi e ai militari anche il Pm di turno della procura della repubblica di Napoli nord, Presente anche personale dell’Asl napoli 2 Nord. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.