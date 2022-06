Addio al "re" dei commercianti vomeresi: è morto Gioacchino Perrotta

Lutto a Napoli, e in particolare al Vomero, per la morte di Gioacchino Perrotta. Lo storico commerciante, morto nella notte, aveva 87 anni. Insieme con la moglie Linda è stato per anni un punto di riferimento per tutte le attività produttive e commerciali del quartiere.

Fu tra i fondatori del Centro Commerciale Vomero: un’associazione che negli anni ha combattuto anche la camorra, stando vicina soprattutto ai commercianti. Poi il testimone è passato nelle mani del figlio Enzo che ha diffuso la notizia della morte del padre, con un toccante post. "Il mio papà non è più tra noi, ma è volato in cielo per raggiungere mia mamma.Linda. E' stato per noi tutti un esempio di affetto, lealtà e bontà, ma era anche il mio amico, il mio mentore, il mio compagno a tutto tondo. Tra noi parlare spesso era surpefluo: bastava uno sguardo e ci capivamo. Non so come farò senza di te. Certo è che vivrò con un buco nel cuore. Ciao grande papà".

I funerali di Perrotta si terranno domani alle 11,30 nella chiesa di San Gennaro al Vomero in via Bernini