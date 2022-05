Il cuore di Gianluca si è fermato a soli 16 anni: addio campione

E' morto a soli 16 anni Gianluca Schettino per un malore, mentre era a casa a Gragnano nella giornata di ieri. Secondo i primi rilievi potrebbe essere risultato fatale uno shock anafilattico dovuto ad un'allergia. Funerali domani, alle 9,30 nella chiesa in Piazza San Leone.

Gianluca era un calciatore dal futuro radioso, molto stimato da compagni e allenatori.

"Non affido i miei sentimenti ad un social ma oggi è diverso. Quando ieri un tuo amico mi ha chiamato e mi ha riferito la cosa non riuscivo a crederci.. "Mister Schettino non c'è più" Un ragazzo di 16 anni, con valori ed educazione. Un lavoratore instancabile e molto riservato. Un legame che andava oltre il semplice ruolo che ricopro... Di te conserverò sempre uno splendido ricordo e, come me, i tuoi amici. Ti ricorderemo in ogni gesto, in ogni azione. Caro Gianluca a te e alla tua famiglia dedico una preghiera profonda. Che Dio ti abbia in gloria. Ciao Schettì", scrive Peppe, un amico.