La storica pizzeria piange la scomparsa di Franco: "Era uno tra i primi pizzaioli al mondo"

Lutto a Secondigliano per la morte di Francesco Balsamo, pizzaiolo della storica pizzeria Carminiello. Sono tanti i messaggi per Franco - così come tutti lo chiamavano - e per la sua famiglia colpita da questo grande lutto. "Quanto mi dispiace. Un pezzo di storia di Secondigliano che vola in cielo. Era sempre a lavoro...turti i giorni a tutte le ore. Condoglianze alla famiglia", scrive Amalia sui social. O, ancora, c'è il messaggio di Antonio: "Sentite condoglianze alla famiglia x la perdita di un grandissimo storico pizzaiolo, (nella graduatoria dei primi al mondo). Braccio trainante della storica Pizzeria Carminiello, soprattutto una bella persona, gran lavoratore, e bravo amico. Riposa in pace Francesco".

Una colonna di "Carminiello"

Franco era considerato una vera colonna della Pizzeria Carminiello, nata nel 1910 da Carmine de Lucia. Tutto inizia da un carretto ambulante che distribuisce le migliori pizze del quartiere, da lì a poco tempo Carmine apre una piccola bottega, misera, ma allo stesso tempo calda ed accogliente. Grazie all'aiuto del piccolo figlio Luigi, la bottega acquista popolarità crescente diventando la pizzeria Carminiello che conosciamo ancora oggi. Attualmente gestita da Vincenzo e Maria de Lucia con la stessa passione e lo stesso sacrificio, ma senza rinunciare alla tradizione che da sempre li contraddistingue.