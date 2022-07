Grande lutto in città: addio a Francesco "Zenze'"

Lutto a Lacco Ameno per la morte di Francesco Ferrara. Una figura storica per l'intera comunità che lo conosceva come Zenze'. TRa i messaggi di cordoglio anche quello del sindaco Giacomo Pascale: "Oggi ci ha lasciato Francesco Ferrara conosciuto come Zenze’ … la nostra comunità resta orfana di un altro galantuomo, generoso, umile, marito, padre e nonno esemplare. Ricorderò per sempre i momenti felici e spensierati che insieme abbiamo vissuto con una grande passione condivisa … Conserverò i consigli ed anche le “cazziate” che mi ha fatto soprattutto dopo la morte di mio padre amico suo. Mi piace pensare che già sono insieme pronti … pronti ad uscire in mare ! Partecipo commosso al dolore della famiglia Sentite condoglianze".