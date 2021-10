Lutto nel napoletano, il cordoglio del sindaco: "E' morto un giovane tenace e solare. Vittima di un male incurabile"

"A nome mio e della intera Amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane concittadino Luberto Fabio, vittima di un male incurabile. Un abbraccio di fraterna solidarietà alla moglie Nunzia, ai genitori, alla famiglia tutta ed a quanti l’hanno conosciuto ed amato. Fabio era un ragazzo speciale, solare e tenace che è riuscito a trasmettere a tutti noi il senso straordinario della sua battaglia. Addio Fabio, grazie per averci donato la tua preziosa conoscenza. Monte di Procida non ti dimenticherà mai. Riposa in pace".

E' il post di Peppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida sulla prematura scomparsa del di Fabio Luberto.