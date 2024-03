Si sente male e viene trasportato in ospedale: Enzo è morto dopo alcuni giorni di agonia

Lutto ad Afragola per l'improvvisa e prematura scomparsa di Vincenzo Santoro. Enzo, come tutto lo chiamavano, aveva solo 50 anni. Ad ucciderlo sarebbe stato un malore improvviso. Enzo, che da anni si era trasferito in provincia di Caserta, dopo il malore è stato trasferito in ospedale, ma ogni tentativo dei medici è stato inutile.

Dopo alcuni giorni di agonia, infatti, il suo cuore ha smesso di battere. I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa dei Salesiani di Caserta. La notizia della sua tragica scomparsa ha subito fatto il giro del web e tanti sono i messaggi per lui e la sua famiglia.