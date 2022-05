Addio a Enzo "il parrucchiere": ucciso da un infarto

Lutto a Casoria per la morte di Enzo Battista. IL noto parrucchiere è stato ucciso da un infarto improvviso che non gli ha lasciato scampo. Sono tanti i messaggi per lui sui social.

"Caro Enzo Battista ,che brutta notizia,il mio parrucchiere dell’infanzia e di ogni volta che scendevo a Napoli", scrive Angela. O, ancora, c'è il post di Patrizia: "Proprio in questo istante ho avuto una brutta notizia m si è spento il cuore e morto il nostro amico Enzo battista",