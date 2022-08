Muore lo storico edicolante: il cordoglio del quartiere

Una vita passata nella sua edicola, in piazza Carolina. E' morto a 82 anni Giuseppe Di Martino, lo storico edicolante di piazza Carolina, nel centro di Napoli. Diversi i messaggi di cordoglio sui social network, tra questi, quello del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che con Di Martino aveva condiviso una campagna contro la distribuzione gratuita del Mein Kampf di Hitler.

"Di Martino - scrive Borrelli - era probabilmente l'edicolante più anziano della città. Ha passato la vita a vendere quotidiani, giornali e fumetti. La sua edicola rilevata come tradizione di famiglia da Fabio, uno dei suoi figli, è da sempre anche un luogo di incontro tra intellettuali o uomini politici che davanti a un caffè discutono del futuro della città o dei fatti del giorno. Un'edicola che è sempre stata un punto di riferimento del quartiere e addirittura centro di informazione turistica. Giuseppe Di Martino lo conoscevo fin da piccolo perchè mio padre comprava i giornali da lui. Una persona dal grande spessore umano, che ha passato una vita a svolgere questa attività di cui era orgoglioso e a rendere felici i bambini che frequentavano la sua edicola. Un uomo molto ben voluto nel quartiere San Ferdinando, protagonista anche di grandi battaglie sociali. Nessuno dimenticherà mai il suo rifiuto nel vendere il Mein Kampf di Hitler allegato a un giornale, una lotta di principio che fece il giro della nazione e che io stesso appoggiai in pieno. Se ne va una bella persona. Al figlio Fabio e a tutta la sua famiglia esprimiamo grande vicinanza, affetto e ringraziamento per questo splendido napoletano”.