Malore dopo la partita di tennis: morto il dottor D'Auria

Lutto per la morte del dott. Mauro D’Auria, noto gastroenterologo oroginario di Sant'Antonio Abate. L'uomo è stato ucciso da un arresto cardiaco che lo ha portato via all'affetto dei suoi cari a 45 anni. D'Auria, che lascia la moglie e un figlio piccolo, era un medico dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore ed era molto stimato in tutta le Regione. Il malore è sopraggiunto dopo una partita di tennis.

Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono diffusi sui social. Uno di questi recita: "Una di quelle notizie che non vorresti mai avere.Una gran bella persona. Un grande dottore. Ha operato mio padre. Disponibile, umile. Senza parole. Un'eccellenza abatese. R. I. P. ..Ciao Dottore".