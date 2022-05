Lutto in città: addio a Vincenzo il custode

Lutto a Marano per la morte di Vincenzo Passante. Il 69enne era molto conosciuto in città, anche per il ruolo di custode che rivestiva presso l'istituto scolastico Amanzio.

L'annuncio della sua dipartita è arrivata dalla dirigente scolastica che, in segno di rispetto, ha disposto anche lo stop all'attività didattica per oggi. “Cara comunità scolastica, il nostro caro custode dell’edificio del plesso Amanzio oggi ci ha lasciato…Come dirigente che ha vissuto con lui una gran parte del mio mandato esprimo il mio cordoglio alla famiglia, anche a nome di tutto il personale e del Consiglio d’Istituto.

Nella giornata di domani 13 maggio, nel rispetto e nella vicinanza alla famiglia, le attività didattiche al plesso Amanzio saranno sospese, in modo da vivere questa giornata al plesso nel silenzio e nel ricordo. Funzioneranno regolarmente gli altri plessi e gli uffici amministrativi”, si legge in una nota.