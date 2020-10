Coronavirus, lutto a Trecase: morto un 75enne

Lutto a Trecase, causa Coronavirus. Un uomo di 75 anni è infatti deceduto nella serata di venerdì presso l'ospedale di Caserta, come reso noto dal sindaco Raffaele De Luca nella giornata di sabato alla cittadinanza.

"Purtroppo è deceduto all'ospedale di Caserta uno dei nostri concittadini colpito dal Covid-19. L'uomo di 75 anni non ce l' ha fatta. A nome dell'intera comunità di Trecase siamo vicini ai familiari ed esprimo con dolore tutto il mio cordoglio. In considerazione del notevole aumento dei contagi, si rinnova l'appello al senso di responsabilità e all'osservanza rigorosa delle prescrizioni normative in materia", ha scritto il sindaco De Luca sui social.