Lutto nel mondo della scuola si è spento un prof: era vicinissimo alla pensione

Lutto a Marano per la scomparsa del professor Castrese Castaldi. Il 66enne, prossimo alla pensione, era stato ricoverato per Covid in una struttura sanitaria.

Tanti i messaggi di cordoglio per Castrese che ha dedicato la sua vita all'insegnamento lasciando ricordi indelebili nei suoi studenti.

Lascia la moglie e una figlia. Funerali a Villaricca, presso la Parrocchia di San Pasquale Baylon, dove risiedeva.